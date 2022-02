Appennino, due sessioni vaccinali 5-11 anni a Fanano e Pievepelago

Due sessioni vaccinali straordinarie dedicate ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Sono in programma lunedì 7 e martedì 8 febbraio a Fanano e Pievepelago presso le Case della Salute nei due comuni. L’iniziativa, organizzata dall’Azienda USL di Modena, il Distretto Sanitario di Pavullo in collaborazione con la locale Pediatria di Comunità, è un’occasione per rafforzare le adesioni alla campagna vaccinale per questa fascia d’età, che ha già raggiunto livelli importanti.

Il primo appuntamento è il 7 presso la Casa della Salute di Fanano dalle ore 14 alle ore 18. Il giorno successivo, l’8 febbraio, la sessione vaccinale si terrà presso la Casa della Salute di Pievepelago sempre dalle ore 14 alle ore 18.

Per entrambi gli appuntamenti è necessario prenotarsi telefonando al numero 053629189 e scegliendo il tasto 1. Il recapito è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, il lunedì e il giovedì anche al pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 15.30.