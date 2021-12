"Il vaccino ci salva la vita" Sui bus modenesi la campagna dell'Ordine dei Medici

“Il vaccino ci salva la vita. Vacciniamoci contro il Covid-19”. È questo il messaggio della nuova campagna a favore dei vaccini coordinata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) per promuovere la vaccinazione contro il Covid-19, in partenza ad inizio 2022 anche nella città di Modena.

Alla campagna, che ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute, ha aderito l’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Modena (OMCeO MO), personalizzandola attraverso l’affissione su 16 autobus della linea urbana della città di immagini “MaxiSide”. Il lancio della campagna avverrà il 1’ Gennaio e continuerà fino al 31 Marzo 2022.

Le immagini fotografiche color seppia che campeggeranno sui MaxiSide degli autobus cittadini, evocano malattie ed epidemie del passato, come il vaiolo, che ha mietuto 300 milioni di vittime solo nel XX secolo come pure la difterite. Malattie sconfitte o addirittura completamente eradicate grazie all’introduzione dei vaccini.

L’iniziativa, una volta partita, sarà diffusa anche sui canali social di OMCeO Modena (Facebook e Instagram). L’Ordine invita gli utenti social a taggarsi sul profilo Instagram OMCeO con una foto scattata accanto ai MaxiSide degli autobus modenesi utilizzando #OMCeOMO #vacciniAMOci.

“Con l’iniziativa di oggi a Modena – afferma la dottoressa Letizia Angeli, segretario dell’Ordine - si inaugura una nuova modalità di comunicazione, a mezzo della quale, in rappresentanza dei medici e odontoiatri modenesi, il nostro Ordine scenderà per le strade della città a parlare con la comunità in maniera diretta. Una modalità comunicativa “on the road” che ci consentirà di veicolare il messaggio dell’efficacia del vaccino e la sua importanza storica nella lotta alle epidemie di ieri e di oggi”.

“Dubitare dell’efficacia del vaccino di fronte ad una percentuale così bassa di ricoveri in terapia intensiva e decessi tra i vaccinati – ha sottolineato il dottor Carlo Curatola, può essere solo imputabile a dei pregiudizi basati su informazioni anti scientifiche. In ogni caso, l’elevata diffusività che caratterizza attualmente la situazione epidemiologica, impone di innalzare l’attenzione sulle norme di igiene e distanziamento. Quindi vacciniamoci ma non dimentichiamo la mascherina”.

“Per la prima volta l’OMCeO di Modena – conclude il dottor Nicolino D’Autilia, aderisce ad una campagna pubblicitaria per sensibilizzare i cittadini su un tema così importante e rilevante come è quello della vaccinazione anti Civid-19, proprio perché ritiene che questo messaggio sia di fondamentale importanza nell’epoca pandemica che stiamo vivendo”.