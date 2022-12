Val Dolo e Dragone, preoccupazione per la galleria sulla SP486R

C’è preoccupazione nella comunità delle valli Dolo e Dragone per la situazione riguardanti la galleria della SP 486R, la strada più importante e veloce per raggiungere Palagano, Montefiorino e Frassinoro.

“Dopo una prima chiusura di tre giorni per manutenzioni – commenta Vincenzo Rioli, vicepresidente della CNA Locale – ora si sente parlare di una possibile sospensione alla circolazione addirittura per un mese, eventualità che sarebbe gravissima non solo per l’economia, ma anche per tutti i cittadini”.

“Ma – rileva Rioli – al di là delle tempistiche, il problema è relativo anche alle modalità di comunicazione. Non è possibile, infatti, venire a conoscenza di fatti così importanti per la comunità solo attraverso un post sui social, come avvenuto in questa (e in altre) circostanze”.

Secondo CNA, è essenziale un coinvolgimento preventivo delle Associazioni affinché queste possano essere parte attiva della comunità, innanzitutto sul piano della comunicazione, in modo da sostenere la diffusione di notizie come queste, ma anche per poter dare un contributo propositivo. Nel caso concreto della galleria, ad esempio, suggerire un senso unico alternato per limitare i disagi.

“Di certo – conclude Rioli – ci attendiamo un coinvolgimento maggiore da parte dei nostri sindaci, su questa come su altre vicende. Proprio per chiedere un confronto costruttivo sui temi riguardanti la nostra zona – non solo la viabilità, ma anche il turismo e il commercio, per fare altri due esempi – scriveremo ai sindaci di Montefiorino, Palagano e Frassinoro per chiedere un confronto”