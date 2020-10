Imbrattata la facciata del "Venturi" in via Belle Arti, la condanna del sindaco

Nelle scorse ore sulla facciata della storica sede dell'Istituto artistico "Velturi", in via Belle Arti, sono comparse numeroe scritte con bomboletta spray, che hanno ricoperto muri e ecolonne, come per altro già avvenuto in passato.

"Esprimo la mia condanna per i vandalismi che hanno deturpato i muri dall'Istituto Venturi - ha commentato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli - Ringrazio i volontari di Vivere sicuri e i nostri tecnici che puliranno entro i prossimi giorni, e mi auguro che vengano rintracciato i vandali, in modo che possano essere sanzionati e pagare i danni alla città".

