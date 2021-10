Sassuolo, si accendono le telecamere del sesto varco elettronico

Al termine dei trenta giorni di pre-esercizio, entrerà in funzione lunedì prossimo, 25 ottobre, il sesto varco elettronico di controllo in centro posizionato all’ingresso di via Fenuzzi provenendo da via Roma.

Come previsto dall’autorizzazione ministeriale, infatti, il varco di via Fenuzzi è rimasto in funzione ma senza elevare contravvenzioni per trenta giorni dalla sua istallazione: da lunedì 25 ottobre qualsiasi vettura dovesse transitare priva di permesso Ztl sarà foto segnalata e soggetta a contravvenzione.