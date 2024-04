Variante di Pavullo, il Ministero sblocca l'iter progettuale per l'Appennino

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

C'è un importante, per quanto ancora non decisivo, passo in avanti per la futura viabilità dell'Appenino modenese. Il Ministero delle Infrastrutture ha infatti sbloccato l'iter per il progetto della "tangenziale" di Pavullo, un asse stradale del quale si parla da almeno trent'anni e che è stato più volte auspicato a livello locale, senza però mai trovare un concreto interesse da parte dello Stato centrale.

La novità risiede nel fatto che l'opera è stata inserita nel Contratto di programma Mit-Anas 2021-2025. Tra le opere citate nel documento, infatti, figurano anche la "Variante di Pavullo" e il "tratto fra Madonna di Pratolino e Strettara in funzione di asse di penetrazione per l'alto Appennino modenese". Così sono denominati i due tralci di una stessa opera, che dovrebbe appunto tagliare fuori l'abitato di Pavullo per accogliere il traffico diretto ai paesi dell'Alto Frignano. liberando così la Statale 12.

Il primo tratto è quello che da Madonna dei Baldaccini condurrebbe a santuario della Madonna di Pratolino, passando ad eìovest di Pavullo, mentre il secondo tratto condurrebbe direttamente da Pratolino alla Galleria di Strettara, nel comune di Montecreto. Con la nuova opera sarebbe quindi molto più rapido raggiungere sia il comprensorio di Sestola/Montecreto, sia quello di Pievepelago Fiumalbo e di qui all'Abetone.

La decisione del Ministero rappresenta solo un passo preliminare, grazie al quale potrà essere portato avanti il progetto, che ha già visto in parte uno studio di fattibilità. Si dovrà poi attendere un progetto esecutivo e lo stanziamento vero e proprio delle risorse economiche necessarie. Ecco perchè la strada è ancora molto lunga.

Soddisfazione è stata espressa dalla Lega, con Stefano Corti, già Senatore Lega del Collegio e Stefano Bargi, consigliere regionale: "Questo è un passo molto importante per il nostro territorio e diversamente da quanto falsamente dichiarato da esponenti del Partito Democratico, i Ministri e Viceministri della Lega lavorano per superare gli ostacoli che hanno a lungo frenato lo sviluppo economico e turistico della Montagna. Al Ministro Salvini, al Viceministro Rixi e ai loro staff va il nostro sentito ringraziamento per aver compreso l’importanza di queste opere per rilanciare e fare vivere il nostro Appennino.”