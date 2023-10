Vasco diventa una maxi tavoletta di cioccolato nell'opera di Bund

Presentata oggi a Modena, all’interno di Sciocolà 2023 organizzato da SGP Grandi Eventi, l’opera VASCOBUND dell’artista Daniel Bund.

Si tratta di una grande tavoletta di 2 metri per uno, realizzata con vari materiali che simulano il vero cioccolato. Ognuno dei 10 rettangoli che compongono l’opera rappresenta una reinterpretazione in chiave Bund di un brano di Vasco Rossi, da Albachiara a Colpa di Alfredo, da Sally a Vita Spericolata. Un’opera molto impegnativa per l’artista, che ha impiegato più di un mese per realizzarla. Bund ha spiegato che la parte più complessa è stata la progettazione, in quanto ci teneva particolarmente a creare un’opera unica e originale per un mito della musica italiana. Ha quindi riascoltato per ore e ore le canzoni di Vasco per coglierne il giusto spunto e catapultarle al meglio nel coloratissimo e irriverente mondo Bund.

Si tratta di omaggio del tutto inedito nel suo genere. L’opera è collocata e visibile in Piazza Mazzini a Modena fino a domenica