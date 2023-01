Ferrari, Vasseur a Maranello per il primo giorno di lavoro

A 55 giorni dal Gran Premio del Bahrain, gara che segnerà l'inizio del calendario di F1 più lungo della storia, Frédéric Vasseur arriva a Maranello.

Il nuovo Team Principal (e General Manager) della Scuderia Ferrari, è arrivato oggi nella città del Cavallino, sancendo l'inizio di un'era che porta il suo nome.

I social della Scuderia condividono foto di lui, celebrando il primo giorno di lavoro del successore di Mattia Binotto con la didascalia "First day of work", e un saluto: "Benvenuto Fred". I commenti non mancano, e gli innumerevoli "buona fortuna" si caricano di aspettative.

La conferma che a guidare il Cavallino sarebbe stato lui, è arrivata poco meno di un mese fa, dopo varie settimane di voci e smentite. CEO e Team Principal uscente del team di Formula 1 dell'Alfa Romeo, Vasseur vanta un’esperienza di oltre 25 anni di successi nelle corse automobilistiche, e ha accettato con orgoglio l'incarico con tutta probabilità più importante della sua carriera.

All'appello ora mancano soltanto i piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz, che torneranno al lavoro la prossima settimana.