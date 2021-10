In vendita in piazza a Castelfranco i tortellini preparati dalle Maestre sfogline insieme ai detenuti

Sabato 30 e domenica 31 ottobre in piazza Graibaldi a Castelfranco Emilia, dalle 9 alle 13, saranno in vendita i tortellini realizzti nell'abito del progetto Forte Urbano Lab. Si tratta della collaborazione nata fra le Maestre Sfogline castelfranchesi e la Casa di reclusione di Castelfranco Emilia, grazie al quale i detenuti possono approcciare progetti di reinserimento sociale. In questo caso la prova passa ttraverso il Tortellino Tradizionale, lavorato rigorosamente a mano.

La Casa di reclusione di Castelfranco Emilia è uno dei pochi istituti sul territorio italiano configurati come “casa di reclusione a custodia attenuata e casa di lavoro”. Per queste sue caratteristiche; è impegnata in piani formativi e promuove percorsi di riabilitazione attraverso progetti legati all’alimentazione, convertendo gli spazi disponibili in attività lavorative. Sono presenti stalle e terreni agricoli e vengono prodotti vino, miele e grani. Da questa logica, nasce l’idea di insegnare ai detenuti l’arte della sfoglia e un mestiere, per garantire opportunità di reinserimento nella società, appena finita la permanenza nella casa di reclusione.

La vendita procederà fino ad esaurimento. per informazioni e prenotazioni: info@maestresfogline.it