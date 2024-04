Venti anni per la scuola d’arte Talentho: inaugurati i nuovi spazi

Nuovi spazi per la scuola d’arte Talentho, nata a Modena nel 2004 per iniziativa della cooperativa sociale Girasole che l’ha gestita fino al 2020, quando è stata incorporata dalla cooperativa sociale Caleidos (aderente a Confcooperative Terre d’Emilia).

Nei giorni scorsi Talentho ha inaugurato i nuovi spazi. I locali, che si trovano al pianoterra di via della Resistenza 46 (nel retro dell’ingresso della scuola), in precedenza ospitavano una merceria e, insieme a quelli del primo piano, sono stati concessi dal Comune di Modena in uso a Caleidos fino a luglio 2027.

«La nostra non è la classica scuola privata di danza, musica e recitazione, ma ha finalità pubbliche – spiega il presidente di Caleidos Franco Boldini –

Svolgiamo attività rivolte a bambini e ragazzi, quali doposcuola, gioco, orientamento, laboratori sul riciclo creativo e arte. Lo scopo è coinvolgere maggiormente il quartiere in un’ottica di sostegno reciproco, aggregazione e socialità».

«Per noi l’arte non è fine a sé stessa – sottolinea la coordinatrice e direttrice artistica di Talentho Eleonora Manicardi - L'obiettivo prioritario è aiutare i ragazzi a essere consapevoli della propria unicità. Talentho è un luogo in cui i ragazzi possono esprimersi e formarsi con l’aiuto di quindici insegnanti qualificati in ambito artistico ed educativo».

«Sosteniamo queste attività perché investire in cultura favorisce la coesione sociale e l’inclusione», aggiunge l'assessore alla cultura e politiche giovanili del Comune di Modena Andrea Bortolamasi.

La scuola d'arte Talentho, sorta nel 2003 da un laboratorio teatrale realizzato nel centro educativo territoriale di Albareto, inizia le sue attività nel 2004 come luogo di formazione per promuovere il benessere giovanile attraverso l’arte.

Nell'ultimo biennio sono stati dai 250 a 300 a stagione i bambini e ragazzi dai 4 ai 22 anni che hanno frequentato la scuola. Tra essi ci sono anche stranieri, per esempio cinesi e ucraini. Caleidos stima che in vent'anni Talentho abbia formato almeno 2.500 ragazzi, alcuni dei quali oggi insegnano discipline artistiche e lavorano nel mondo dello spettacolo.

Nei prossimi giorni e settimane si terranno numerosi eventi per celebrare i vent'anni di attività di Talentho, ma soprattutto per sottolineare il ruolo della scuola, che si rivolge principalmente ai giovani in situazioni di disagio psico-sociale ed economico.

A questo proposito a dicembre 2023 Caleidos e Comune hanno riproposto il sostegno economico alle famiglie con reddito Isee non superiore a 24mila euro per consentire a ragazzi tra gli 11 e 20 anni di svolgere presso Talentho attività didattiche e culturali.

Il bando è aperto fino al 31 maggio.