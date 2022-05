Vertenza Pam Panorama, solidarietà e impegno anche della politica locale

Ieri si è tenuto l’incontro con i partiti politici del distretto ceramico sulla vertenza Pam Panorama Sassuolo.

L’incontro è avvenuto su richiesta solo di Cgil e Filcams Cgil per informare i partiti sullo stato della trattativa che ha visto Pam Panorama dichiarare 255 esuberi a livello nazionale, di cui 16 nel punto vendita di Sassuolo. Erano presenti anche i delegati Cgil di Pam Panorama per portare le istanze e le preoccupazione di tutti i colleghi.

Hanno partecipato all’incontro i rappresentanti di Pd, Articolo 1 e Rifondazione Comunista, mentre Forza Italia, pur non potendo partecipare per impegni improrogabili, si è resa disponibile per un incontro nei prossimi giorni. Le altre forze politiche non hanno risposto all’invito.

“Nell’incontro, oltre a esplicitare le difficoltà della trattativa – afferma Cinzia Pinton della Filcams Cgil – abbiamo sollevato il tema della tempistica della procedura dei licenziamenti collettivi, in quanto sono già trascorsi i 45 giorni della fase sindacale e ad oggi rimangono solo i 30 giorni della fase amministrativa da svolgere presso il Ministero”.

"In questi giorni si sono svolti alcuni incontri con la direzione aziendale sia a livello nazionale che a livello locale, che purtroppo non hanno visto un cambio di impostazione da parte dell’azienda. E’ stata infatti confermata la volontà di licenziare in tempi rapidi i lavoratori dichiarati in esubero."

“Ciò determinerà tra un mese – afferma Fabrizio Sponza delegato Filcams Cgil – la perdita del posto di lavoro per 16 lavoratrici e lavoratori con gravi ripercussioni sul piano familiare, in particolare per le famiglie monoreddito, e per la contrazione dell’occupazione femminile”.

"Le preoccupazioni dei lavoratori e della Filcams Cgil sono state condivise e fatte proprie dalle forze politiche che, oltre a dare solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici, hanno dichiarato di mettersi a disposizione per sostenere la vertenza al fine di preservare tutti i posti di lavoro.

I partiti hanno condiviso la posizione sindacale, espressa anche dai delegati sul palco del 1° Maggio a Sassuolo, che la perdita anche di un solo posto di lavoro indebolisce e impoverisce tutta la comunità."