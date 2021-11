Motorizzazione, sospeso lo stato di agitazione. Confronto sull'organizzazione

Lo scorso lunedì 22 novembre 2021 è avvenuto il tentativo di conciliazione presso la Prefettura di Modena, dopo il preannuncio dello stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori della Motorizzazione, proclamato dalla Funzione Pubblica Cgil.

"I motivi che hanno portato alla vertenza sono le gravissime carenze di personale e le conseguenti difficoltà nell’organizzazione del lavoro. Nella Motorizzazione di Modena manca il 30% dell’organico per avere la dotazione minima per portare avanti in modo soddisfacente tutte le attività a carico della Motorizzazione. La situazione di Modena è ancora più drammatica – dice Fabio De Santis, Segretario Provinciale della FP Cgil - se si pensa che la nostra provincia è al terzo posto in Italia per numero di esami, dopo Milano e Napoli (numeri forniti dal Ministero), e tra le primissime posizioni per l’immatricolazione dei veicoli”.

La vertenza modenese, e le carenze di organico all’interno dell’intero Ministero, hanno portato al Funzione Pubblica Cgil Nazionale a chiedere un incontro al Capo Dipartimento e al Direttore del Personale per chiedere un intervento concreto in termini di assunzioni.

Intanto l’incontro dello scorso lunedì ha portato il sindacato modenese a sospendere lo stato di agitazione, dopo la disponibilità da parte dell’Amministrazione di avviare una serie di confronti per condividere delle modifiche nell’organizzazione del lavoro in modo da alleviare, il più possibile, i disagi organizzativi legati ai carichi lavorativi. Allo stesso tempo l’Amministrazione ha dichiarato il massimo impegno per cercare soluzione per implementare l’organico di Modena.

Dalla FP Cgil di Modena fanno sapere che si vedrà quanto di concreto ci sarà nelle disponibilità dell’Amministrazione. Viceversa si riaprirà lo stato di agitazione con blocco degli straordinari.