Incontro con il Governo dopo maltempo e alluvioni, "A Modena 10 milioni di danni"

"Operare con tempestività per assegnare risorse certe ai territori colpiti dall'alluvione e dagli eventi calamitosi che nel nostro territorio hanno provocato oltre 10 milioni di danni mettendo in crisi il sistema viario provinciale" . È quanto affermato dal presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia mercoledì 7 giugno a Palazzo Chigi a Roma a margine dell'incontro con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Governo, insieme ai presidenti di provincia e di regione coinvolti dall'alluvione.

In particolare, Braglia sottolinea "il bisogno di avere presto un Commissario Straordinario per l'alluvione e che si avvii presto in piano di messa in sicurezza del reticolo idrografico e di ripristino delle strade coinvolte. Serve tenere insieme emergenza e ricostruzione, per ridare ai nostri territori nuova vita, perché oltre questa prima fase di criticità dobbiamo ripensare le nostre comunità".

Le richieste dei territori

Al termine dell'incontro tutte le province coinvolte hanno prodotto una nota stampa sottoscritta anche da tutti i sindaci della provincia di Modena, nella quale si legge in particolare che "i Comuni emiliano-romagnoli colpiti dalle alluvioni del maggio 2023 ringraziano la Regione Emilia-Romagna e il Governo italiano per la solerzia e la qualità dell’intervento della Protezione civile e degli uomini e delle donne, professionisti o volontari, di tutti i Corpi accorsi in aiuto nei nostri territori in pochissimo tempo. A questo proposito segnaliamo la necessità di mantenere ancora elevata e attiva la presenza delle colonne mobili della protezione civile nelle zone più colpite al fine di ultimare le operazioni di primo ripristino. Fin dal primo momento c’è stata assoluta condivisione e coordinamento fra i diversi Comitati operativi comunali di protezione civile (Coc), guidati dai sindaci, e con tutti gli altri livelli di gestione dell’emergenza. Lo stesso principio di solidarietà e condivisione fra le città, e di leale collaborazione fra i diversi livelli di governo della Repubblica, va mantenuto, in piena continuità, anche nella seconda fase della gestione dell’emergenza e in quella della ricostruzione".

"La prima richiesta è un impegno preciso del Governo rispetto al tema degli indennizzi. Si sono sentite in queste settimane parole sincere di solidarietà a livello internazionale, nazionale e regionale, ma finora non si è entrati nel merito nemmeno dei criteri generali di indennizzo. Ci troviamo davanti a famiglie che hanno perso tutto (in molti casi con danni alle proprie abitazioni che superano i 100mila euro, considerando le strutture, gli impianti e i mobili), a imprese distrutte e ad aziende agricole che rischiano di non poter più produrre per diversi anni. I cittadini e le imprese colpiti da questa alluvione, come contribuenti, negli ultimi 70 anni hanno partecipato agli indennizzi a tutte le zone d’Italia colpite da calamità naturali. Vanno definiti in tempi certi e rapidi quali strumenti nazionali ed europei azionare per garantire l’adeguato finanziamento di tutti gli indennizzi necessari, ma crediamo vada detto fin d’ora con chiarezza che tutti i danni subiti da cittadini e imprese saranno indennizzati".

"Secondo punto è la nomina immediata del Commissario alla ricostruzione, valorizzando la filiera istituzionale e facendo perno sulla Regione Emilia-Romagna, esattamente come avvenuto per il terremoto del 2012 (come avvenuto allora, ciò è applicabile anche alle altre Regioni parzialmente coinvolte). Un impianto che ha funzionato bene, con ottimi risultati, garantendo il pieno e totale coinvolgimento di Province, Città Metropolitana e Comuni, fino ai più piccoli di montagna. Sarebbe un grave errore continuare a lavorare sulle opere di emergenza senza mettere in campo un piano e una visione complessiva che la struttura commissariale può concepire in tempi brevi".