Ampliamento dell'Autodromo di Marzaglia, a metà settembre il verdetto

I documenti del Procedimento unico di Via della Regione sono consultabili anche in Albo pretorio sul sito del Comune. Fra due mesi la Conferenza dei servizi di chiusura

È pubblicato anche sul sito del Comune di Modena, nella sezione Albo pretorio, l’avviso per il Procedimento unico di Valutazione di impatto ambientale (Via) coordinato dalla Regione Emilia-Romagna per il progetto di ampliamento dell’Autodromo di Modena.

La Conferenza dei servizi per la chiusura del procedimento è prevista intorno alla metà di settembre, a seguito del periodo di 60 giorni di pubblicazione in cui è possibile presentare osservazioni alla Regione e ad Arpae. Il provvedimento autorizzatorio unico regionale costituisce, di fatto, variante allo strumento urbanistico del Comune di Modena e al Piano territoriale di coordinamento provinciale della provincia di Modena. L’avviso è stato pubblicato dopo la presentazione, da parte del proponente Aerautodromo di Modena spa, delle integrazioni al progetto richieste da Arpae.

Il progetto prevede la modifica e l’ampliamento del comparto Autodromo di Modena tramite la realizzazione di nuovi tratti di circuito stradale, tra cui un rettilineo di 1 km di lunghezza, di una tribuna e dei relativi servizi, la ristrutturazione e la nuova realizzazione di fabbricati che permettano l’utilizzo del Centro Guida Autodromo di Modena a fini di ricerca e sviluppo, oltre al completamento di opere già previste, quali parcheggi e aree turistico-commerciali.