Via Canaletto sud, senso unico alternato con semaforo per due settimane

In via Canaletto sud, nel tratto tra via Finzi e via del Mercato, saranno effettuati lavori di collegamento a servizio del comparto dell’ex Consorzio agrario-Esselunga, che comporteranno, fino a lunedì 1 novembre, un senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

Il provvedimento, che comprende la riduzione del limite di velocità a 30 chilometri orari, sarà adottato nelle fasce orarie di esecuzione dei lavori, tra le 7.30 e le 18.30.