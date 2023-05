Una via dedicata a Mary of Modena, la commissione tonomastica accoglie la richiesta

Mary of Modena avrà una via a lei intitolata a Modena. "La commissione toponomastica ha accolto la domanda che abbiamo presentato ribaltando la decisione del consiglio comunale che, pochi mesi or sono, aveva bocciato, senza alcun motivo, una nostra mozione proprio per intitolare una via della nostra città a Mary of Modena", spiega Alberto Bosi capogruppo di Alternativa Popolare in Consiglio Comunale.

"Desidero ringraziare l'intera commissione toponomastica per avere accettato la nostra proposta di dedicare una via di Modena ad una figura di spicco del nostro territorio quale fu Maria Beatrice d’Este, nobile modenese che dal 1685 al 1688 fu Regina d’Inghilterra e che passò alla storia come “Mary of Modena”. Desidero ringraziare anche le associazione che hanno contribuito alla raccolta delle firme necessarie per la presentazione della domanda alla commissione toponomastica che insieme a noi non si sono abbattute dopo la bocciatura in consiglio comunale e sono andati avanti conseguendo alla fine un risultato importante", aggiunge Bosi.

"Mary of Modena è stata l'unica Italiana Regina d'Inghilterra e con questa decisione conferiamo lustro ed importanza alla nostra meravigliosa città con ricadute positive in termini di turismo e arricchimento culturale della stessa comunità locale. Ricordare una nostra concittadina così illustre è molto importante ed è evidente che il nostro presente si basa sul nostro passato, che ne è la radice profonda; un passato, peraltro, che fortunatamente si esprime in tutta la sua bellezza in tante aree della nostra città", chiosa il consigliere.

L'ordine del giorno presentato da Bosi - e sottoscritto anche da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Gruppo indipendente per Modena - era stato discusso lo scorso 20 ottobre in Piazza Grande ed era stato bocciato: contrari Pd, Sinistra per Modena, Europa verde-Verdi; astenuti Modena civica e la consigliera Manenti (M5s) mentre il consigliere Silingardi (M5s) non ha partecipato al voto. In quella sede Federica Di Padova e Stefano Manicardi (Pd) hanno sollevato perplessità sulle motivazioni alla base della richiesta e sulla “lettura storica che viene data della figura di Maria Beatrice d’Este”, affermando l’opportunità di “osservare dalla giusta distanza senza assecondare nostalgie duchiste”.