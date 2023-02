Via Morane: senso unico alternato per lavori al manto stradale

Giovedì 16 febbraio in via Morane, all’altezza del passaggio a livello della linea ferroviaria Modena-Sassuolo, sarà operato un restringimento di carreggiata e la circolazione sarà regolata a senso unico alternato per consentire lavori di ripristino del manto stradale a cura di Ferrovie Emilia Romagna srl (Fer).

L’intervento, che segue quello già realizzato qualche giorno fa, verrà effettuato nella fascia oraria dalle 9 alle 17 e il transito veicolare sarà disciplinato da movieri con limite massimo di velocità di 30 chilometri orari all’altezza del cantiere.