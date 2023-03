In via Respighi circolazione sospesa per smontaggio gru

Giovedì 16 marzo sarà sospesa la circolazione in via Respighi, nel tratto tra le vie Da Palestrina e Perosi, per consentire lo smontaggio di una gru di cantiere edile.

L’intervento, che sarà eseguito nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, comporterà un divieto di sosta in prossimità e corrispondenza dei lavori, oltre alla chiusura dei marciapiedi e all’indicazione di transito dei pedoni sul lato opposto.

Sul posto saranno presenti movieri per consentire il transito di residenti e diretti alle attività in base all’avanzamento dei lavori garantendo la sicurezza della circolazione stradale. In caso di necessità, sarà interdetto il transito pedonale anche sul fronte opposto ai lavori.