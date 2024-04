“Via Romea Imperiale”, una targa per segnalare il passaggio per Carpi

C’è anche Carpi sul tracciato della “Via Romea Germanica Imperiale”, un cammino che unisce Trento ad Arezzo, lungo 600 chilometri – cui se ne aggiungono quasi altri 300 tra varianti e collegamenti – e che attraversa cinque regioni e centoventi Comuni. È una delle principali rotte viarie utilizzate sia anticamente sia ai giorni nostri, percorribile ora a piedi e in mountain bike.

A testimoniare la tappa della nostra Città, la numero 10, l’Amministrazione comunale – in collaborazione con l’Associazione di volontari “La Via Romea Imperiale” e con Conad – ha posto una targa accanto all’Ufficio relazioni con il pubblico. Nel cartello si trovano dati storici su Carpi, oltre alla cartina in cui è possibile vedere il tracciato e a un “QR Code” da cui reperire informazioni sul cammino imperiale.

Come per ogni “cammino” che si rispetti, è previsto il rilascio del “Credenziale”, il documento che accompagna il pellegrino, ma anche gli escursionisti e i ciclisti, sulla falsariga dei lasciapassare che nel Medioevo consentiva di arrivare a Roma senza incorrere in disavventure.