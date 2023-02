Via San Giacomo: al via i lavori di riqualificazione

Prendono il via lunedì 6 febbraio i lavori rifacimento dei sottoservizi e di ripavimentazione in via San Giacomo, tra via Stella e corso Canalchiaro, in continuità con il tratto già rinnovato da via Ruggera e via Stella e, a seguire, verrà riqualificata anche via Rua Muro da piazzale San Francesco a via degli Adelardi.

Intanto, prosegue l’intervento in via San Pietro e rimane sospesa la circolazione in corso Canalchiaro (dove è stato riaperto solo l’incrocio con via dei Servi) per consentire attività propedeutiche alla riqualificazione di un ulteriore tratto da via dei Servi fino a via San Giacomo.

L’intervento in via San Giacomo, che comporta la sospensione della circolazione nel tratto tra via Stella e corso Canalchiaro e arriverà a conclusione entro l’estate, prevede la scarifica e il recupero di ciottoli di fiume, il rifacimento dei sottoservizi a cura di Hera e la ripavimentazione in lastricato di selce nella fascia centrale e ciottoli ai lati.

In via San Pietro è arrivato a conclusione l’intervento di rinnovo delle reti e ora i lavori proseguono con la ripavimentazione, anche in questo caso in lastre di selce al centro e ciottoli ai lati. Tali lavori rientrano in un pacchetto di interventi di riqualificazione di alcune strade del centro storico, per un importo complessivo di 500 mila euro, avviati nel 2021, che hanno interessato già via dei Servi, via Selmi e via Canalino.

A seguire, le attività interesseranno via Rua Muro, nel tratto da piazzale San Francesco a via degli Adelardi, sempre con il rifacimento dei sottoservizi e la sostituzione dell’asfalto con lastre di selce e ciottoli. Nel mese di dicembre, infatti, la Giunta comunale ha approvato una delibera del valore di 350 mila euro che prevede oltre alla riqualificazione in via Rua Muro (per circa 160 mila euro) anche una serie di ripristini di pavimentazioni speciali in centro storico.

In corso Canalchiaro, dove l’intervento tra via Bonacorsa e via dei Servi è arrivato a conclusione a inizio dicembre e la strada è stata riaperta esclusivamente a pedoni e ciclisti, la circolazione veicolare rimarrà sospesa fino fine marzo, in modo da consentire verifiche relative al rinnovo delle reti e interventi di scavo puntuali propedeutici al prossimo intervento previsto in primavera che interesserà il tratto da via dei Servi a via San Giacomo. In questa fase è stato riaperto esclusivamente l’incrocio con via dei Servi per consentire l’accesso alla via.