In via Taglio si sostituiscono le sette panchine

In via Taglio ha preso il via ieri mattina un intervento di rimozione e sostituzione di panchine inadeguate che sarà completato nel giro di alcuni giorni.

In particolare, saranno sostituite sette panchine nel tratto compreso tra via Cesare Battisti e via San Michele, mentre tre panchine aggiuntive saranno installate rispettivamente in piazza Pomposa all’angolo con via Nazario Sauro, in via Taglio all’angolo con via Ganaceto e in via Taglio in prossimità di via Rismondo. Le sedute che sono state rimosse, ormai vetuste e del tipo senza schienale, saranno sostituite con panchine di tipo classico con schienale, struttura in ferro e assi in legno.

L’intervento rientra in un pacchetto di lavori di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano del valore di 230 mila euro, finanziato con un contributo ministeriale, che ha già visto realizzato l’intervento di corso Canalchiaro da via della Vite a via dei Servi e la ripavimentazione di via Sant’Orsola, nel tratto tra via Sgarzeria e via Ganaceto.