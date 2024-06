Via Vandelli: Al via i lavori della nuova segnaletica Escursionistica

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Hanno preso avvio i primi lavori di verniciatura e l’installazione dei tradizionali segnavia bianchi e rossi sulla Via Vandelli. Questo intervento, esteso ai territori di Modena, Sassuolo, Pavullo nel Frignano (MO), Castelnuovo di Garfagnana (LU) e Massa (MS), segue le consuetudini del Club Alpino Italiano ed è stato reso possibile grazie a un contributo di 18.000 euro da FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS e Intesa Sanpaolo, nell'ambito della Campagna “I Luoghi del Cuore”. I comuni di Modena, Sassuolo, Pavullo nel Frignano, Formigine, Maranello e l’Unione Terre di Castelli hanno cofinanziato il progetto con 5.500 euro.

“Via Vandelli ci ha colpiti e affascinati da quando l’abbiamo scoperta grazie al censimento, che come spesso accade ci porta a entrare in contatto con luoghi straordinari, di grande rilievo storico e paesaggistico, ma di cui con il tempo si è persa la conoscenza. Auspichiamo quindi che il sostegno del FAI offra oltre all’attività di valorizzazione anche un contributo di notorietà e più ancora di consapevolezza, portando il territorio attraversato e unito dalla Via Vandelli a ri-conoscersi come unità storica, spingendo sempre più i tanti comuni a unirsi per promuovere con orgoglio il valore di questo patrimonio” è il commento di Federica Armiraglio, Responsabile FAI per la campagna “I Luoghi del Cuore”.

Il Progetto e il coinvolgimento dei Comuni

L’iniziativa ha ricevuto l’adesione di 20 su 21 Comuni attraversati dalla Via Vandelli nelle province di Modena, Lucca e Massa-Carrara e il sostegno della Provincia di Modena. Le attività sono coordinate dall’Associazione Via Vandelli APS, con il supporto operativo delle sezioni CAI di Modena, Massa, Pavullo nel Frignano, Sassuolo, Castelnuovo di Garfagnana e Carpi, e la collaborazione delle Delegazioni FAI di Modena e Lucca.

Obiettivi del progetto

L’intervento prevede la verniciatura dei segnavia bianchi e rossi sugli alberi e sulle rocce lungo il percorso, il posizionamento di pannelli informativi turistico-culturali, e l’installazione di tabelle segnavia direzionali per agevolare la percorrenza in prossimità di bivi o incroci. Questo lavoro contribuirà a migliorare la sicurezza e la fruibilità della Via Vandelli, attirando un numero sempre maggiore di escursionisti.

Storia della Via Vandelli

La Via Vandelli fu concepita all'inizio del Settecento dal duca Francesco III d’Este come una strada moderna per collegare Modena al mare attraverso il ducato di Massa. . All’epoca era un’opera visionaria e perrealizzarla chiamò il miglior ingegnere e geografo della sua corte: il matematico Domenico Vandelli. La genialità del progettista si esprime al massimo nei tornanti di pietra che ancora oggi si possono ammirare tra le Alpi Apuane. La Via Vandelli, come venne chiamata, fu il prototipo delle strade moderne, ma fu anche poco dopo superata dal rapido sviluppo della viabilità carrozzabile. Venne in parte abbandonata e in parte continuò ad essere percorsa intensamente dagli abitanti dei luoghi, ma in modo frammentario.

Nel 2017 Giulio Ferrari con le sue ricerche bibliografiche e di archivio ne ha rimesso insieme il percorso originale storico, attraversandolo per intero e poi sviluppando negli anni successivi il cammino escursionistico della Via Vandelli che in grande parte coincide con quello settecentesco. A partire dal 2018, la già ben nota Via Vandelli ha iniziato ad affermarsi come cammino escursionistico, grazie al materiale messo a disposizione dal sito www.viavandelli.com (on-line dal gennaio 2017) e all'uscita del libro "Via Vandelli - Antica strada, nuovo cammino" di Giulio Ferrari (Edizioni Artestampa, Aprile 2018). Successivamente all'uscita della prima edizione della "Guida alla Via Vandelli" di Giulio Ferrari (Terre di mezzo Editore, Gennaio 2021) e ancora di più con la seconda edizione e terza edizione uscite negli anni successivi, i camminatori sulla Via Vandelli sono diventati migliaia. Dal 2023 sul cammino opera l’Associazione Via Vandelli APS.

L'importanza della Segnaletica

Federica Armiraglio, Responsabile FAI per la campagna “I Luoghi del Cuore”, ha sottolineato l'importanza del progetto: "Via Vandelli ci ha colpiti e affascinati da quando l’abbiamo scoperta grazie al censimento. Auspichiamo che il sostegno del FAI offra non solo attività di valorizzazione, ma anche un contributo di notorietà e consapevolezza, unendo i territori attraversati dalla Via Vandelli".

Un Patrimonio da scoprire

La Via Vandelli offre un viaggio storico e paesaggistico attraverso il Palazzo Ducale di Modena e Sassuolo, il Castello di Montecuccolo, il Ponte del Diavolo e molti altri luoghi affascinanti. Con il miglioramento della segnaletica e delle infrastrutture, il cammino è destinato a diventare sempre più popolare tra gli escursionisti, contribuendo alla valorizzazione e al riconoscimento di questo straordinario patrimonio.