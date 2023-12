La via Vandelli nei "Luoghi del Cuori" con fondi per la sua valorizzazione

Sono ventitré i “Luoghi del Cuore” che avranno nuova vita grazie al FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo, nell’ambito della più importante campagna italiana di sensibilizzazione dei cittadini sul valore del patrimonio e sulla necessità di proteggerlo, restaurarlo e valorizzarlo.

Sono storie e progetti che raccontano un’Italia di piccole comunità che si impegnano con tenacia a preservare e a valorizzare il proprio territorio a partire dal patrimonio culturale e paesaggistico, riconosciuto testimonianza significativa e imperdibile di storia, identità e tradizioni, ma anche motore di aggregazione sociale e sviluppo economico, stimolo per il coinvolgimento di tutta la comunità, con grande attenzione ai più giovani, e occasione per affrontare i temi della sostenibilità, della crisi ambientale e dell’accessibilità.

Come nel caso di Via Vandelli, un cammino settecentesco sulle Alpi Apuane progettato per collegare Modena e Massa e che sarà reso maggiormente fruibile in collaborazione con una rete di Comuni e con il CAI,

Alla Via Vandelli spetteranno infatti circa 18 mila euro per un importante progetto di valorizzazione partendo dalla sua cartellonistica.