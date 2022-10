Lavori alla rete elettrica, cambia la vivibilità di accesso all’Ospedale di Vignola

Nell’ambito dei lavori, eseguiti per conto di Inrete, previsti per il rinnovo della rete elettrica con la posa di nuovi cavi di media tensione nell’area del Comune di Vignola che comprende anche l’Ospedale, la ditta appaltatrice ha ritenuto necessario procedere alla chiusura, anziché al semplice restringimento di carreggiata, del tratto di via Papa Giovanni XXIII che conduce all’ingresso dell’Ospedale di Vignola e al suo parcheggio, per consentire l’esecuzione di tutti i lavori necessari. Con questo intervento, di cui beneficerà anche la struttura sanitaria, verrà rinnovata la linea di media tensione sul quartiere ed è stata prevista anche una linea ausiliaria per l’Ospedale che potrà aumentare la garanzia di continuità della corrente elettrica in caso di guasti.

Per consentire comunque l’accesso all’Ospedale, insieme ai tecnici comunali, si è stabilito di dedicare al doppio senso di marcia il tratto di via Papa Giovanni XXIII in precedenza riservato alla sola uscita, eliminando alcuni parcheggi, unicamente per il tempo necessario alla conclusione dei lavori, prevista nel pomeriggio di mercoledì 26 ottobre.

L’Azienda USL si scusa per il disagio, non dipendente dalla propria volontà, ricordando che è possibile, e consigliato per questi giorni, parcheggiare negli altri parcheggi disponibili nei dintorni della struttura.