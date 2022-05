Viabilità a Fiorano modenese, tutte le modifiche dei prossimi giorni

Vanno avanti i lavori di asfaltatura delle strade fioranesi. Da oggi al 27 maggio saranno interessate via Panoro e via Tamigi, dove è previsto un senso unico alternato regolato da movieri o semafori mobili.

Inoltre sarà presa in carico anche via dell’Elettronica e via Antica Cava, dove ci sarà un restringimento stradale; e la stessa disposizione di restringimento anche per via Nirano I Tronco e via Nirano II Tronco (con possibilità di momentanea sospensione traffico). Sarà invece chiusa via Toscanini (con divieto di sosta), eccetto che per il transito di residenti e mezzi di soccorso. Tutto questo fino al 14 maggio

A causa dei lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione, è prevista la chiusura stradale con divieto di sosta e rimozione forzata in via Gramsci – da via V. Veneto a via Andrea Doria – con doppio senso di marcia per i residenti e i mezzi di soccorso (ingresso ed uscita da nord verso sud) dalle ore 7.00 del 9 maggio alle ore 24.00 del 13 maggio. Obbligo quindi di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Santuario verso via V. Veneto. Inoltre è previsto il restringimento stradale di via Gramsci – da via Andrea Doria a via Bassa – dal 14 al 31 maggio.