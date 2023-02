Sorbara, la nuova viabilità di Piazzetta dei Tigli

Cambia la viabilità in Piazzetta dei Tigli. Una novità importante e attesa da tempo dalle famiglie di Sorbara: a partire da sabato 4 marzo la circolazione dell’area antistante la Scuola Primaria Ciro Menotti sarà rimodulata, con la creazione di una corsia riservata al trasporto scolastico, al trasporto disabili e ai mezzi di soccorso.

Una scelta presa dall’Amministrazione comunale di Bomporto per garantire maggiore sicurezza a studentesse, studenti e a tutto il personale scolastico nel momento dell’ingresso e dell’uscita da scuola, oltre a migliorare la viabilità in un’area strategica della frazione.

“Alla base del nostro intervento – spiega Tania Meschiari, Sindaca di Bomporto – c’è la volontà di mettere in sicurezza l’accesso alla Scuola Primaria, ridurre al minimo il rischio stradale per i bambini, le famiglie e tutti i cittadini che transitano in una delle aree più frequentate di Sorbara. Su Piazzetta dei Tigli la riflessione è in atto da tempo e ha coinvolto anche l’Istituto comprensivo e la Polizia Locale, arrivando alla definizione di un percorso secondo noi ottimale; l’invito rivolto alla cittadinanza è di rispettare scrupolosamente la nuova segnaletica per rendere davvero efficace l’intervento”.

La nuova segnaletica verticale, i dissuasori e gli altri elementi di arredo urbano sono stati già posizionati e la nuova viabilità sarà presentata alla comunità sabato 4 marzo alle 10.30 alla presenza della Sindaca Meschiari e del comandante della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara Luca Di Niquili.