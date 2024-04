VIDEO | Bullismo e criminalità giovanile: "Prestare attenzione ai comportamenti dei figli e al rapporto con i social"

Nel corso della serata di giovedì 11 aprile, presso la Sala Consiliare del Comune di Mirandola, ha avuto luogo il secondo incontro su bullismo e criminalità giovanile, dopo quello svolto il 5 aprile scorso con gli studenti dell’Istituto Superiore G. Galilei di Mirandola.

Nel corso della serata patrocinata dal Comune di Mirandola, indirizzata principalmente ai genitori, i relatori Elisa Bellucci pedagogista, Andrea Bilotto psicoterapeuta e Cosimo Zaccaria avvocato penalista, hanno sottolineato l’importanza del ruolo della famiglia per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e di criminalità giovanile. Prestare attenzione ai comportamenti dei figli, affiancarli durante l’uso dei social e di internet, dialogare su contenuti e concetti riguardanti i rapporti sociali, le aspirazioni e le ansie, le responsabilità derivanti dai comportamenti dei minori, sono stati i tratti salienti dell’incontro, rimarcati dai relatori nel corso dei rispettivi interventi.

Anche i ruoli delle altre istituzioni, come la scuola e le Forze dell’Ordine, sono stati affrontati per rimarcare comunque il concetto che pone la genitorialità e l’ambiente familiare, i principali e più importanti capisaldi nella prevenzione alle devianze, che sfociano poi in bullismo e criminalità. L’importanza dei social e di internet in generale, sono stati oggetto di accurate relazioni della pedagogista Elisa Bellucci e dello psicoterapeuta Andrea Bilotto, i quali hanno focalizzato l’attenzione su come ciò che può apparire ad occhi distratti un semplice svago, nasconda in realtà rischi elevati ed un mondo sommerso che non devono essere mai sottovalutati.

Non è mancato un confronto con il dirigente scolastico ed alcuni professori dell’istituto G. Galilei, presenti alla serata, i quali hanno sentito la necessità di ribadire che le difficoltà di alcuni studenti, che hanno manifestato un modesto interesse all’evento del 5 aprile, sono molto spesso frutto della scarsa presenza, se non dell’assoluta assenza, delle rispettive famiglie