Pacco a casa di Bonaccini, i due attivisti filmano la consegna

La consegna del pacco a casa del Presidente di Regione Stefano Bonaccini, avvenuta ieri presso la sua abitazione di Campogalliano, è stata filmata dagli stessi attivisti che l'hanno eseguita. Il video circola da qualche ora sui social network, condiviso dagli stessi autori e ritrae sia i due attivisti privi di maschrina, sia l'intera scena della consegna del cartone, con sopra il foglio con scritto “Frode covid, mittente O.s.s., bimbi, famiglie, aziende, popolo italiano (rispettoso della Costituzione)”.

Due persone si sono presentate a casa di Bonaccini e hanno suonato il campanello, presentandosi come "due modenesi". Lo stesso Presidente ha risposto al citofono ed è sceso in cortile, fermandosi davanti al cancelletto e prendendo il pacco. Il confronto è durato meno di un minuto e mezzo: alla domanda di Bonaccini sul significato della loro presenza, i due hanno risposto: "Restituiamo un po' di pacco al pacco che sta facendo la Regione Emilia-Romagna".

Bonaccini ha chiesto di spegnere il telefono con il quale uno dei due stava filmando e ha sostenuto il confronto spiegando: "Stiamo facendo tutto quello che possiamo per le persone che lavorano, che faticano, che si ammalano". I due hanno ribattuto: "Non lavora più nessuno e gli ospedali è tutto vuoto" e a quel punto Bonaccini è rientrato in casa senza perdere ulteriore tempo.

Sul caso ora indagano ora i Carabinieri.