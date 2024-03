La Scuola Ospedaliera del Policlinico compie 25 anni: in un video il racconto dei piccoli pazienti

Un video per raccontare la realtà (fondamentale ma sottotraccia) dei servizi educativi scolastici all'interno di un ospedale, in questo caso del Policlinico di Modena, a 25 anni dalla loro nascita: è stato presentato martedì 26 marzo dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena il progetto realizzato dal Servizio Comunicazione e Informazione in partnership con l’Istituto Comprensivo 6 e l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Modena.

Per l’occasione sono state osservate, con un occhio discreto a tutela dei giovani pazienti e delle loro famiglie, le attività che sono state condotte quotidianamente dalla Scuola Ospedaliera e dallo Spazio Incontro, i due presìdi che si trovano all’interno della Pediatria del Policlinico diretta dal Professor Lorenzo Iughetti e che assistono una 50ina di piccoli pazienti di lunga degenza all’anno e circa 700 tra ambulatoriali e day hospital. “Per un bambino - ha detto Iughetti- non essere totalmente fuori dal suo mondo attenua la componente di stress collegata al ricovero ospedaliero aiutando, di conseguenza, il percorso di cura”.

A livello aziendale, oltre ovviamente a entrare in azione il personale della Pediatria, gioca un ruolo fondamentale la psicologia ospedaliera, diretta dalla Dottoressa Paola Dondi, che cerca di intercettare, analizzare ed elaborare i bisogni dei pazienti pediatrici in modo da poterli aiutare a superare emotivamente questo periodo.

Il racconto, di circa 11 minuti, mette al centro i momenti salienti delle giornate dei pazienti accompagnati dalle parole dei professionisti che quotidianamente, facendo rete, seguono le attività. Protagonista del video Lucia Cavazzuti, giovane ex paziente pediatrica che proprio grazie a questo servizio ha potuto continuare a studiare e affrontare anche esami di Stato (come la maturità) nonostante le difficoltà causate dalla malattia e dalla reclusione che questa comporta.

La Scuola Ospedaliera

La Scuola Ospedaliera Primaria intitolata a Giacomo Grossi, indimenticato dirigente scomparso nel 2009 e particolarmente attivo nella promozione di questo servizio all’interno del Policlinico, è un progetto nazionale del Ministero dell’Istruzione rivolto ai pazienti in età pediatrica ricoverati in Ospedale: è attiva dal 1999 in convenzione tra l’Ufficio Scolastico Provinciale e il Policlinico di Modena.

Il lavoro delle insegnanti della Scuola Ospedaliera “Giacomo Grossi” afferente all’Istituto Comprensivo 6 di Modena si svolge nei reparti, in cui è costante la presenza del personale medico, infermieristico e dei familiari, quasi sempre presso il letto del bambino degente. La Scuola Ospedaliera primaria si rivolge ad una fascia di età molto delicata quando l’esperienza di malattia grave e/o cronica richiede ospedalizzazioni prolungate.

La prosecuzione dell’attività scolastica circoscrive e limita la condizione di isolamento e l’intensità dell’esperienza emotiva, in particolare rispetto ai vissuti di separazione e di perdita, ai sentimenti di solitudine e di diversità. Salvaguardare la routine scolastica aiuta i ragazzi a ritrovare una continuità e una normalità intensamente sollecitate dallo sconvolgimento legato all’insorgere e al perdurare della malattia.

Garantire il diritto allo studio contribuisce quindi in modo importante ad aiutare i bambini malati che, grazie alla scuola, possono rimettersi in gioco, riducendo i sentimenti di inadeguatezza e di esclusione, sostenendo sforzi ragionevoli, conseguendo risultati meritati, riorganizzando la speranza nel futuro.

L’insegnante in ospedale realizza il proprio compito formativo per tempi brevi inserendosi con flessibilità nei momenti lasciati liberi dagli impegni medici e in spazi informali, stanze di degenza, aula didattica, biblioteca, spazio gioco. I docenti predispongono i contatti con la scuola di provenienza in modo da garantire la continuità scolastica anche in presenza di lunghe assenze, ed organizzano le attività didattiche in base alle indicazioni fornite dagli insegnanti di classe del bambino.

Oltre alle attività, prettamente didattiche i docenti si occupano della pianificazione dei momenti ludici, di distrazione dal dolore e dell’organizzazione dei volontari che agiscono principalmente presso i poliambulatori.

Le insegnanti, che operano presso il policlinico sono:

• 2 insegnanti di scuola primaria che svolgono il servizio dal lunedì al venerdì

• 1 insegnante di scuola primaria a tempo parziale per tre giorni la settimana

Le attività di accoglienza e distrazione dal dolore sono rivolte a tutti i piccoli pazienti di qualsiasi età ricoverati nei vari reparti di Pediatria del Policlinico.

Lo Spazio Incontro

Il servizio Spazio Incontro, attivo ormai da trent'anni, rappresenta per il Comune di Modena un'esperienza di grande valore che riassume e conferma una precisa scelta: garantire a tutti i bambini e le bambine il diritto a spazi di gioco ed occasioni di crescita e benessere psicologico e affettivo, in qualsiasi condizione essi si trovino. Il diritto al gioco, alla socialità e al benessere è inalienabile e a maggior ragione vuole essere garantito anche durante la malattia e il ricovero. Lo Spazio Incontro è quindi un'esperienza che si è consolidata nel tempo forte della comune convinzione che ai bambini e alle bambine ospedalizzati debba essere garantito uno spazio di benessere, di crescita e di socialità, anche in continuità con le esperienze scolastiche di provenienza e a cui i bambini torneranno una volta guariti. Spazio Incontro è dedicato quindi a tutti i bambini e le bambine ricoverati in reparto indipendentemente dalla loro età, condizione, provenienza.

Per sostenere il progetto il Comune di Modena ha costituito una equipe di lavoro che comprende un'insegnante a tempo pieno, un'educatrice part time e una pedagogista che coordina gli incontri di progettazione e attiva progetti di integrazione con gli altri servizi. È inoltre garantita la presenza di un esperto di musica che svolge attività con cadenza settimanale da ottobre a maggio. Altre attività laboratoriali sono proposte in collaborazione con associazioni esterne, aziende private e volontariato.

Lo spazio è aperto dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, e prevede numerose proposte nella sala comune ma anche nelle camere dei bambini che non possono raggiungere lo spazio di incontro. È altresì possibile per i bambini potare giochi in camera e ricevere alcune proposte di gioco da poter svolgere nel weekend, quando il servizio è chiuso ma la degenza continua.

Le insegnanti che operano nello spazio sono formate e preparate e a rapportarsi non solo con i bambini ma anche con i genitori che attraversano insieme ai loro figli un momento complesso, talvolta caratterizzato anche da dolore e paura. Si tratta quindi di professionalità specifiche, in cui l'attenzione alla relazione e alla comunicazione sono elementi di grande valore a cui vien quindi data particolare rilevanza.