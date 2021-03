Vignola aderisce alla Carta dei valori di Avviso pubblico con principi di trasparenza e imparzialità

In occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia, l’Amministrazione di Vignola aderisce alla Carta dei valori di Avviso pubblico, un Codice etico di comportamento elaborato da un gruppo di esperti e amministratori locali, i cui principi ispiratori sono quelli di trasparenza, imparzialità, disciplina ed onore previsti dagli articoli 54 e 97 della nostra Costituzione. Il Comune di Vignola, già dal 2014, si è dotato di un Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Questa Amministrazione, poi, su precisa volontà della sindaca Emilia Muratori, ha istituito un Assessorato alla Legalità.

“Come Amministrazione di Vignola – conferma la vicesindaca e assessora alla Legalità Anna Paragliola – abbiamo deciso di adottare il Codice etico quale strumento di guida nell’azione di governo e punto di riferimento per affermare il nostro costante impegno a favore della legalità. L’inchiesta Aemilia e la recentissima inchiesta “Perseverance” ci hanno testimoniato che, purtroppo, la criminalità organizzata preferisce insediarsi nei territori più ricchi del Nord per portare avanti, sotto traccia, ma spesso con la complicità di insospettabili professionisti, i propri affari sporchi. Le Amministrazioni – conclude Anna Paragliola - devono essere attrezzate per combattere questo pericolosissimo fenomeno e la Carta dei valori di Avviso pubblico è uno strumento fondamentale in questa direzione”.

Nella mattinata di sabato 20 marzo, sulla pagina Fb del Comune di Vignola, è andato in diretta uno speciale della rubrica “Il Comune risponde” dedicato alla Giornata in ricordo delle vittime innocenti di mafia, ospite il referente del Coordinamento Libera Modena Maurizio Piccinini.