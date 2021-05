Vignola. Cerficazione EMAS: inviare le foto al comune per il rinnovo

"Mandate le vostre fotografie per il rinnovo della certificazione Emas" l'appello del Comune di Vignola per ultimare, entro la fine del mese, l’aggiornamento annuale della Cerficazione EMAS

Il Comune di Vignola sta lavorando per ultimare, entro la fine del mese, l’aggiornamento annuale della Cerficazione EMAS.

La Certificazione EMAS è uno strumento, ad adesione volontaria, previsto dal quinto Programma di azione dell’Unione europea a favore dell’ambiente con l’obiettivo di favorire uno sviluppo economico sostenibile.

Ogni organizzazione certificata EMAS si impegna a promuovere miglioramenti continui delle proprie prestazioni ambientali. Per mantenere il riconoscimento EMAS occorre sottoporre annualmente il proprio sistema di gestione ambientale a una valutazione di conformità da parte di un verificatore accreditato.

La visita del verificatore a Vignola è prevista per giugno. Per completare il dossier entro quella data occorrono fotografie aggiornate di Vignola. E’ per questo che si invitano i cittadini a inviare fotografie da loro realizzate relative a questi argomenti: biodiversità, città e campagna, acqua e sostenibilità.

Le foto devono essere inviate alla mail ufficiostampa@comune.vignola. mo.it entro la giornata di domenica 30 maggio, corredate della liberatoria per l’utilizzo il cui modulo è in allegato sul sito.

Si chiede, cortesemente, di evitare di realizzare immagini con persone. Le immagini da utilizzare per la certificazione EMAS saranno scelte a insindacabile giudizio della commissione tecnica competente e potranno essere usate anche in futuro sui canali istituzionali del Comune di Vignola. “La certificazione non deve essere solo un mero atto formale – spiega l’assessora all’Ambiente Anna Paragliola – ma vogliamo farla diventare un momento di partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa della città”