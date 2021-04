Vignola, due chioschi nei parchi Europa e via Di Mezzo come presidio costante

Due parchi frequentati ma che necessitano di un rilancio e un presidio costante.

Per questo motivo l’Amministrazione comunale di Vignola ha deciso di promuovere la realizzazione di un chiosco con possibilità di vendita di alimenti e bevande nei parchi Europa e via Di Mezzo.

E’ appena stato pubblicato infatti un “avviso esplorativo per manifestazione d’interesse relativa all’assegnazione in concessione di aree verdi pubbliche per la realizzazione e la gestione di un chiosco destinato all’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”. Gli operatori economici interessati alla realizzazione e gestione della struttura dovranno presentare domanda entro il 24 maggio. L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, in modo che venga comunicata la disponibilità dei candidati ad essere invitati a presentare poi specifiche offerte. I chioschi dovranno avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera armoniosa nell’area verde sia come colori che come dimensioni che come area esterna occupata. Verranno assegnati a due operatori economici diversi, a meno che per una delle due aree non ci sia un’offerta adeguata.

“Si tratta di un’iniziativa che vuole unire le forze del pubblico e del privato nella cura di un bene comune, come sono appunto i parchi – spiega l’assessore alle Attività produttive Niccolò Pesci – La presenza di un chiosco con attività di vendita al pubblico è in grado di ampliare la fruizione dell’area verde anche in orari e in giorni diversi da quelli più tradizionali. Un chiosco è anche un presidio del territorio. In epoca di pandemia, il poter bere o mangiare qualcosa all’aperto, in un’area verde cittadina, è senz’altro un’opportunità per ritrovare un po’ di socialità mantenendo però il distanziamento necessario. Come Amministrazione riteniamo sia una bella opportunità per la città, ma anche per gli operatori eventualmente interessati”