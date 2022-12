Vignola: "Diamoci una mossa", avviamento allo sport per bambini

L’eccessiva sedentarietà può essere un problema non solo negli adulti, ma anche nei bambini. Per insegnare a praticare sani stili di vita fin dalla giovane età, l’Amministrazione di Vignola ha deciso di dare nuovo impulso al progetto di comunità “Diamoci una mossa”. Il progetto è rivolto ai bambini delle classi prime e seconde di tutte le scuole elementari di Vignola.

“Abbiamo contattato le associazioni sportive del territorio – conferma l’assessore allo Sport del Comune di Vignola Luca Righi – e abbiamo subito raccolto un’adesione entusiasta. E’ molto importante che i bambini comincino ad abituarsi, fin da piccoli, a uno stile di vita più sano, frutto di una corretta alimentazione ma anche di movimento costante e continuativo, un patrimonio di abitudini che si ritroveranno da adulti”.

Il progetto “Diamoci una mossa” è organizzato dal Comune di Vignola (che stanzia per questo progetto 8mila euro), dall’Ausl di Modena – Distretto di Vignola con il servizio Sian (Servizio igiene alimenti e nutrizione), dalla Direzione didattica e dalle associazioni sportive del territorio. Hanno aderito l’U.S Terre di Castelli, Spv, Cs Pallavolo, L A Muratori e Olimpia Vignola. E’ l’associazione Ki-Oshi che si occupa del coordinamento.

“Le associazioni sportive aderenti – conclude l’assessore Luca Righi – a turno, invieranno laureati in Scienze motorie che fanno parte delle rispettive organizzazioni per guidare, nelle ore di educazione fisica, attività propedeutiche all’avviamento allo sport dei bambini delle prime due classi delle scuole primarie del territorio. Le lezioni inizieranno in primavera, ma le associazioni si stanno già organizzando per garantire continuità a un progetto che la pandemia aveva purtroppo bloccato e che ora può finalmente ripartire”.

Inoltre, nelle scuole vignolesi, verranno realizzate iniziative volte alla diffusione di una sana alimentazione. E’ allo studio anche una giornata nella quale sarà organizzata una festa legata al progetto, probabilmente nell'ambito delle iniziative in calendario per la prossima Festa dello sport, in settembre.