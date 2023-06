Vignola, si installa un sistema di antisfondellamento alle Scuole Mazzini e Calvino

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza di alcuni soffitti delle Scuole elementari Mazzini e Calvino, a Vignola. Viene installata una speciale rete di protezione in grado di contenere le eventuali cadute di intonaco o di altro materiale in quelle parti degli Istituti che, in seguito all’ispezione preliminare dei tecnici, sono state ritenute potenzialmente a rischio.

I cantieri per l’installazione del sistema di antisfondellamento sono iniziati non appena sono terminate le lezioni: alle scuole Mazzini lunedì 12 giugno, alle Calvino lunedì 19 giugno. La durata prevista è di circa due mesi. I lavori sono finanziati con i fondi europei del Piano di Ripresa e Resilienza: il costo complessivo dei lavori alle Mazzini, eseguiti dalla ditta aggiudicataria Sorgente s.r.l, è di 286mila euro, quello alle Calvino, impresa aggiudicataria la Cubico s.r.l, è di 228mila euro.

“Prosegue l’impegno di questa Amministrazione per la messa in sicurezza delle scuole del territorio – commenta la sindaca di Vignola Emilia Muratori – Grazie all’intenso lavoro dei nostri uffici nei mesi passati, siamo riusciti a intercettare una mole considerevole di fondi PNRR da destinare al miglioramento degli edifici che ospitano le nostre scuole. I lavori per l’installazione del sistema di antisfondellamento, vista la durata tutto sommato ridotta dei cantieri, sono stati programmati per il periodo di interruzione delle lezioni, in modo che a settembre, alla ripresa delle lezioni, tutto sia già stato portato a termine”.