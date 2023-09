Vignola, taglio del nastro per la vasca media esterna del Centro Nuoto

La vasca è in uso dal mese di giugno, ma l’inaugurazione ufficiale è avvenuta oggi, domenica 3 settembre, nell’ambito delle iniziative per la Settimana dello Sport e del Benessere.

A tagliare il nastro della vasca media esterna, completamente rinnovata, sono stati la sindaca Emilia Muratori, la vice-sindaca Anna Paragliola e gli assessori Luca Righi e Niccolò Pesci, insieme a Massimo Moruzzi per l’Olimpia e Marco Rinaldini per l’Ufficio Sport del Comune.

La vasca è stata oggetto di lavori di ammodernamento e adeguamento normativo che hanno comportato il rifacimento della piastrellatura sia del rivestimento interno che della pavimentazione del piano vasca e hanno portato il livello dell’acqua a sfioro come previsto dalla legislazione vigente. Sono stati, inoltre, realizzati una vasca di compensazione, un impianto di rete con tubazioni di mandata, ritorno e ricircolo, e un impianto di pressurizzazione e di trattamento. Rifatti anche gli accessi e l’impianto di illuminazione dei cunicoli. Il cantiere aveva preso avvio a novembre 2022 e si è concluso a giugno, con qualche ritardo a causa delle avverse condizioni meteorologiche verificatesi soprattutto nel mese di maggio. Il costo complessivo dei lavori è di 317mila euro, in parte finanziati con un contributo regionale per l’impiantistica sportiva e per la restante parte finanziati con fondi comunali. Ad eseguire i lavori è stata la ditta CEITECNO s.r.l. La cosiddetta “vasca media” è in realtà una vasca semiolimpionica da 25 metri dedicata ai bambini, con profondità 0.65-1.00mt.