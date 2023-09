Vignola. Via XXV Aprile, davanti alle Mazzini, è la prima “strada scolastica”

All’inizio dell’estate, la Giunta di Vignola aveva annunciato che, primo Comune nella provincia di Modena, avrebbe sperimentato zone di Città 30 e le strade scolastiche. A questa decisione, si è aggiunta poi la necessità di consentire l’avvio dei cantieri per l’adeguamento sismico delle scuole Aldo Moro e Muratori. Per consentire l’inizio dei lavori alla Scuola Moro è stato necessario spostare sei delle sette classi ante-meridiane alla Scuola Mazzini, che dovrà quindi gestire, per il tempo dei lavori, un maggior flusso di alunni e di conseguente traffico. L’ Amministrazione ha quindi deciso di iniziare la sperimentazione delle strade scolastiche proprio dalla Scuola primaria Mazzini.

Dal 15 settembre 2023 via XXV Aprile sarà quindi una “strada scolastica”. La strada, nei giorni in cui ci sarà lezione, verrà chiusa al traffico veicolare dalle 7.50 alle 8.20 e dalle 12.40 alle 13.10, ad eccezione delle biciclette, dei mezzi di trasporto pubblico, di quelli dei portatori di handicap, e dei mezzi di emergenza e soccorso. Gli accompagnatori di bambine e bambini potranno utilizzare i parcheggi di via Mazzini, così come i parcheggi dell’Ex Mercato Ortofrutticolo e dell’area ex Eni.

L’istituzione della strada scolastica su via XXV Aprile non interessa direttamente le bambine e i bambini che frequentano la scuola d’infanzia Asilo di Vignola, ma impatta comunque sulla viabilità attorno alla sede della scuola che si affaccia su viale Mazzini. Per l’intero lasso di tempo dei lavori al plesso Aldo Moro, infatti, viale Mazzini verrà convertito in strada a senso unico con la possibilità di parcheggio con un’ora di disco orario su entrambi i lati della carreggiata. Come conseguenza dell’istituzione del senso unico, i mezzi in transito su via Cesare Battisti non potranno svoltare a sinistra su viale Mazzini, ad eccezione naturalmente dei mezzi di soccorso.

Il secondo test sulle “strade scolastiche”, invece, prenderà il via il 6 novembre (fino al 22 dicembre) e riguarderà gli istituti scolastici di via Resistenza (Scuola secondaria di primo grado L.A.Muratori, Istituto d’Istruzione superiore “Agostino Paradisi” e l’Istituto d’Istruzione superiore “Primo Levi”). Trattandosi di un’area più ampia di quella di via XXV Aprile, nella quale sono presenti diversi istituti scolastici, la realizzazione della strada scolastica su via Resistenza necessita di un processo più articolato, che include la partecipazione delle comunità scolastiche (studenti, genitori, insegnanti).

Questo il calendario degli incontri con le famiglie, gli studenti, il personale della scuola e i cittadini interessati:

Giovedì 21 settembre, ore 18.00, Aula magna Scuola Secondaria di Primo Grado L.A. Muratori

Incontro con genitori ed insegnanti della Scuola Muratori

Venerdì 22 settembre, ore 9.00-11.00, Auditorium Paradisi - Incontro con studenti del Paradisi

Venerdì 22 settembre, ore 11.00-13.00, Aula Magna del Levi - Incontro con studenti del Levi

Venerdì 22 settembre, ore 13.30-15.30, Aula Magna del Levi - Incontro con docenti del Levi e del Paradisi

In autunno si testa la “Città 30”

Il Comune di Vignola avvia il percorso per diventare la prima “Città 30” della provincia di Modena, con l’obiettivo di ridurre il numero degli incidenti e la loro gravità, e in autunno programma i primi test. Da lunedì 9 ottobre, e per otto settimane, i veicoli avranno l’obbligo di viaggiare ai 30 all’ora nella zona compresa tra via Caselline e viale Vittorio Veneto (Area A) e nella zona compresa tra via Modenese e via per Spilamberto, a Brodano (Area B). Le strade perimetrali non saranno interessate dal divieto.

L’Area A (per la zona di Via Resistenza) interessa le seguenti vie:

Via Caselline, Via Alcide de Gasperi, Via Resistenza, Via della Pace, Via Montanara, Via Caio Claudio, Via A. Grandi, Via Cesare Plessi, Via Giuseppe di Vittorio, Via S. Francesco, Via Andrea Costa, Via Podgora, Via Giacomo Matteotti, Via L. Gazzotti, Via Giuseppe Verdi, Via M. D’Azeglio, Via dell’Oratorio, Via R. Prati, Via Luigi Einaudi, Via Caio Claudio, Via Giulio Cesare, Via Costantino il Grande, Via Bruno Buozzi, Via Massarenti, Via C. Prampolini, Via Fratelli Rosselli, Via Labriola, Via Varagnolo, Via Gregorio Agnini, Via Nasi, Via R. Volpi, Via F. Garavini, Via Raimondi, Via Renzo Boni, Via Aldo Azzani, Via Fratelli Cervi. Il limite di velocità non interessa, invece, le seguenti vie: Via Circonvallazione, Viale Vittorio Veneto, Via Nino Tavoni, Via per Sassuolo.

L’Area B (per la zona di Brodano) interessa le seguenti vie:

Via Natale Bruni, Via Enrico Fermi, Via A. Parini, Via Boccaccio, Via Torquato Tasso, Via G. Gozzano, Via Ippolito Nievo, Via G. Parini, Via Alessandro Manzoni, Via G. Pascoli, Via Giacomo Leopardi, Via Dante Alighieri, Via Ugo Foscolo, Via F. Petrarca, Via L. Ariosto, Via Carlo Porta, Via Giovanni Verga, Via L. Pirandello. Il limite non riguarda le seguenti vie: Via Modenese, Via Per Spilamberto.

In entrambe le aree oggetto della sperimentazione il Comune di Vignola aprirà una fase di confronto con i cittadini e tutti i portatori d’interesse territoriali.

Per l’Area A sono previsti due incontri che si terranno entrambi all’Auditorium Paradisi (via della Resistenza 700- Vignola) alle ore 20.30:

? il primo incontro (prima dell’inizio della sperimentazione) si terrà martedì 3 ottobre;

? il secondo incontro (al termine della sperimentazione) si terrà martedì 5 dicembre.

Anche per l’Area B sono previsti due incontri che si terranno entrambi presso la sede degli Alpini, in via Ungaretti, alle ore 20.30:

? il primo incontro (prima dell’inizio della sperimentazione) si terrà mercoledì 4 ottobre;

? il secondo incontro (al termine della sperimentazione) si terrà mercoledì 6 dicembre.