Tre vignolesi sul podio del concorso fotografico organizzato dalla città di Hodonin

Sono tre ragazzine vignolesi le vincitrici del Concorso fotografico internazionale, riservato ai giovani tra i 10 e i 13 anni, sul tema "La mia città" organizzato da Hodonin, città della Repubblica Ceca partner della città di Vignola con la quale, negli anni, sono intercorsi rapporti di collaborazione e di scambi di delegazioni.

Le vincitrici

Si tratta di ANITA ZAMBELLI prima classificata con la fotografia “Castello tra i ciliegi“, GIULIA PONZONI seconda classificata con la fotografia “Il fiume“ e SARA ROLI, terza classificata con la fotografia “Luci e ombre nel castello“.

Le foto sono già state pubblicate online sul sito di Hodonin, insieme alle fotografie degli altri vincitori provenienti dalle città polacche e slovacche partner di Hodonin. A causa della pandemia non è stato possibile incontare in presenza i vincitori, per questo la città di Hodonin ha inviato diplomi e premi ai ragazzini partecipanti per posta. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato al Concorso è arrivato dal sindacao di Hodonin Libor Strecha. Le fotografie vincitrici sono pubblicate anche sul sito del Comune di Vignola.

“Desideriamo ringraziare tutti i ragazzi vignolesi che, nonostante le difficoltà legate ai passati mesi di didattica a distanza, hanno partecipato al concorso – spiegano l’assessore ai Gemellaggi Luca Righi e la presidente del Comitato Gemellaggi Carla Piani – La freschezza del loro sguardo ha reso Vignola ancora più bella e la loro partecipazione ci consente di far conoscere la nostra città anche in un contesto internazionale”.