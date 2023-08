Il Capo della Polizia a Modena, visita in Questura e incontro con i sindacati

Ieri mattina, al termine del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Ministro dell’Interno a Palazzo Foresto, il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, ha fatto visita alla Questura di Modena. Accolto dal Questore Silvia Burdese, dopo essersi trattenuto al primo piano, dove è allestita la mostra permanente dedicata al materiale in uso alla Polizia Scientifica dal 1950 ai primi anni ‘90, ha raggiunto la Centrale Operativa, dove ha incontrato il personale addetto ai servizi di controllo del territorio ed al 113.

In “Aula Marco Biagi”, ha incontrato tutti i Dirigenti e Funzionari della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, in servizio presso la Questura, i Commissariati di P.S. e le Specialità. Nel corso dell’incontro, il Prefetto Pisani, apprezzati i risultati - illustrati dal Questore - raggiunti nel controllo del territorio, nei servizi investigativi e amministrativi, ha tracciato indirizzi e priorità operative.

Dopo aver salutato le rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali e dell’ANPS, la visita si è conclusa con un passaggio all’Ufficio Denunce, oggetto tra l’altro di recente ammodernamento, volto a elevare gli standard di accoglienza dell’utenza.

La visita in città è stata per Pisani anche l'occasione per un confronto con le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, nel corso della quale il Capo della Polizia ha affrontato alcuni temi riguardanti in particolare il personale della Polizia di Stato come nuove assunzioni, pensionamenti, turn over, ma anche le numerose difficoltà lavorative cui spesso i poliziotti devono far fronte.

Il Siulp di Modena, intervenuto all'incontro, ha fatto sapere che "il Capo della Polizia ha comunicato che è in programma la completa revisione delle piante organiche di tutti gli uffici di Polizia d’Italia, che consentirà entro la fine del 2024 di quantificare al meglio le risorse umane necessarie da indicare al Governo per le future assunzioni. "Tale iniziativa, che trova riscontro con gli incrementi d’organico già in corso da tempo e confermati ieri dal Ministro dell’Interno Piantedosi, è necessaria per gestire al meglio l’ordine e la sicurezza pubblica di Modena e della sua provincia - ha aggiunto il sindacato - Condividiamo le parole del Sindaco Muzzarelli riguardo il clima pesante che viviamo da tempo e, per tale motivo, siamo profondamente convinti che sia necessario un intervento politico per la certezza della pena ma anche per la sua immediatezza".