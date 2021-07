Il Console Generale argentino Niscovolos in visita a Maranello

Ieri l’Amministrazione comunale di Maranello ha ricevuto la visita del Console Generale Luis Pablo Niscovolos, Ambasciatore Argentino a Milano, e della Dott.ssa Natalia Dupuy, Responsabile dell’Ufficio Cultura del Consolato Argentino a Milano.

I due ospiti sono stati accolti in Municipio dal Sindaco Luigi Zironi e dalla Vicesindaco Mariaelena Mililli, che in seguito li hanno accompagnati in visita allo stabilimento Ferrari e al Museo Enzo Ferrari.

Nel corso della giornata gli amministratori locali e i rappresentanti del Consolato argentino hanno affrontato assieme diverse tematiche, spaziando dall’ambito socio-economico all’attuale situazione sanitaria.

Si è parlato, inoltre, della possibilità di attivare forme di collaborazione tra Maranello e Balcarce, città argentina di 44mila abitanti nella quale è nato Juan Manuel Fangio, pilota leggendario che nel 1956 vinse uno dei suoi cinque titoli mondiali di Formula Uno al volante della Ferrari.

“La presenza di un noto museo dedicato proprio a Fangio - sottolinea Il Sindaco Luigi Zironi - accomuna ancor di più la stessa Balcarce a Maranello, con la quale condivide dunque una grande tradizione motoristica, che ha nel Cavallino Rampante un punto di contatto. L’eventuale collaborazione tra i due Comuni potrebbe dunque portare ad uno scambio culturale ricco di potenzialità, nel campo della formazione come in quello del turismo”.