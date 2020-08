L'amministrazione di Fiorano in visita a Tramonti per rinsaldare il gemellaggio

La scorsa settimana, su invito dell’amministrazione comunale di Tramonti (SA), il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi, il vicesindaco Morena Silingardi, l’assessore Carlo Santini e il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Reginato, insieme con il parrocco di Fiorano, don Antonio Lumare, si sono recati in visita al paese, ‘polmone verde’ della costiera amalfitana.

Diverse famiglie fioranesi vengono da quelle zone e negli anni hanno mantenuto forti legami con la comunità d'origine, per questo l’amministrazione ha ritenuto di accettare l’invito che già da tempo era stato fatto e di incontrare le istituzioni locali, nella persona del sindaco Domenico Amatruda e vicesindaco Vincenzo Savino, per ribadire il legame di amicizia tra le due comunità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si è trattato di due giorni di visita intensi (10 e 11 agosto), in cui si è dialogato sulla possibilità di collaborazioni tra i due paesi, su come mantenere vivo il legame, ma anche delle implicazioni economiche dovute alla pandemia nei rispettivi territori. Sono state anche organizzate visite a realtà produttive locali, per lo più agroalimentari, a gestione familiare, come un caseificio e un’azienda produttrice di limoni biologici poi trasformati in liquori locali. “Abbiamo trovato persone che producono prodotti di elevata qualità, che mettono grande passione in quello che fanno, legate al loro territorio e al loro lavoro, orgogliose di mostrarci procedimenti e prodotti. ” – ha commentato il sindaco Francesco Tosi, che ha inviato il collega a ricambiare la visita a Fiorano Modenese, dove già negli scorsi anni sono state fatte iniziative per fare conoscere i prodotti della costiera amalfitana.