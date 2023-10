Il Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” in visita Modena

Questa mattina il Generale di Brigata Massimo Zuccher, Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, si è recato in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena, dove è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Antonio Caterino.

Il Generale ha incontrato una rappresentanza di Ufficiali, Sottufficiali, Appuntati e Carabinieri della provincia, impegnati nel controllo del territorio, nelle indagini di Polizia Giudiziaria e nella gestione del comando e controllo. Alla visita erano presenti anche il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale e il Comandante del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Modena. A completare l’accoglienza, il Presidente della Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Modena, a testimonianza della continuità di un patto generazionale tra servitori dello Stato, nonché i comandanti delle Stazioni e della Tenenza dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di Modena.

Nella circostanza, il Generale Zuccher ha salutato e ringraziato tutti i presenti, esprimendo il suo personale apprezzamento per il lavoro svolto, per l’impegno profuso e per i risultati finora conseguiti, esortando i militari a proseguire con tenacia, nell’affermazione dei valori di prossimità e protezione delle comunità. L’incontro si è concluso con la consegna di dodici encomi ai militari che, nel più recente periodo, si sono distinti in particolari attività di polizia giudiziaria.