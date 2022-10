Carabinieri, il Generale Massimo Zuccher in visita al Comando Provinciale di Modena

Questa mattina il Generale di Brigata Massimo Zuccher - a pochi giorni da suo insediamento quale Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”- ha fatto visita al Comando Provinciale di Modena, per rivolgere il suo saluto ai militari dell’Arma della provincia. Ad attenderlo presso la Caserma di via Pico della Mirandola, il Comandante Provinciale, Colonnello Antonio Caterino, gli altri Ufficiali Comandanti di Compagnia, di Nucleo Operativo e Radiomobile e del Reparto Operativo della provincia, i Comandanti delle 41 tra Stazioni e Tenenze distribuite sul territorio, nonché il delegato della Rappresentanza Militare di Base, oltre al Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale.

Nella circostanza, il Generale Zuccher ha salutato e ringraziato tutti i presenti, esprimendo il suo personale apprezzamento per il lavoro sin qui svolto, per l’impegno profuso e per i risultati finora conseguiti, evidenziando "l’importanza di valorizzare le professionalità degli uomini e delle donne in uniforme attraverso l’ascolto e il dialogo rispettoso e leale, sia tra i militari, sia con i cittadini". Ha poi aggiunto come "la motivazione e la passione nell’interpretare ciascuno il proprio incarico e la consapevolezza del ruolo sociale ricoperto dai componenti dell’Arma costituiscano la cifra distintiva del nostro quotidiano agire".

L’incontro si è concluso con la consegna di encomi al Comandante e ai Carabinieri del Nucleo Investigativo, per le indagini relative all'omicidio dell'ex Fazeda di Montale, che hanno portato a cinque misure cautelari, una denuncia e il recupero di 1,4 chili di droga.

A seguire, l’alto Ufficiale ha incontrato il Procuratore della Repubblica, dott. Luca Masini, e il Sindaco di Modena. Da ultimo, il Generale si è recato presso la sede della locale Associazione Nazionale Carabinieri, presso la Stazione Carabinieri di Modena Viale Tassoni, per un caloroso incontro con il Presidente ed una rappresentanza dei soci, ringraziandoli per l’impegno nell’attività di volontariato e per la proficua collaborazione con l’Arma modenese.

In tarda mattinata c'è stato tempo anche per un incontro con il sindaco Gian Carlo Muzzarelli in Municipio. Al centro del colloquio, le riflessioni sulla situazione socio-economica del territorio e sull’attenzione delle istituzioni verso i giovani, con gli obiettivi di favorire percorsi di sviluppo delle nuove generazioni e di incentivare l’inclusione attraverso il lavoro. Ma si è parlato anche di sicurezza, con riferimento alla recente firma del Patto Modena sicura, incentrato sulle politiche di sicurezza integrata e partecipata e di sicurezza urbana, e all’incremento della presenza di forze dell’ordine sul territorio: 56 carabinieri in più sul territorio provinciale e l’avvio delle procedure per l’elevazione in fascia A della questura. “La collaborazione e le sinergie tra le forze dell’ordine, la Polizia locale e istituzioni, tra cui l’Amministrazione comunale, restano fondamentali – ha affermato il sindaco – per la sicurezza di Modena”.