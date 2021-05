Guardia di Finanza, il Prefetto in visita al Comando Provinciale

Prima occasione per Alessandra Camporota di far visita alla struttura di via Mattarella, accolta dal Comandante Provinciale, Col.t.ST Adriano D’Elia

Questa mattina il Prefetto di Modena, Dottoressa Alessandra Camporota, si è recata in visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena.

L’Autorità di Governo, accolta con gli onori di rito, si è prima recata con il Comandante Provinciale, Col.t.ST Adriano D’Elia, presso la Sala Operativa del Comando Provinciale.

Successivamente il Prefetto, accompagnata dal Vice Capo di Gabinetto Dottoressa Michela Atzori, ha avuto un incontro con tutti i Comandati dei Reparti del Corpo ubicati sul territorio provinciale.

Nel corso dell’incontro il Comandante Provinciale ha illustrato le principali attività di polizia economico-finanziaria in corso, con riguardo anche a quelle svolte in base alle direttive della Prefettura per fronteggiare l’emergenza pandemica tuttora in atto, e la situazione infrastrutturale dei Reparti.

Al termine della visita l’Autorità di Governo ha espresso al Colonnello D’Elia parole di apprezzamento per il lavoro quotidianamente svolto ed ha rappresentato la propria gratitudine a tutte le Fiamme Gialle modenesi per l’impegno profuso dal Corpo a contrasto degli illeciti economico-finanziari, che si pongono tra i principali ostacoli alla riduzione delle disuguaglianze sociali.