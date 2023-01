Polizia, il Prefetto Vittorio Rizzi in visita alla Questura di Modena

Ieri mattina il Prefetto Vittorio Rizzi, Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Direttore Centrale della Polizia Criminale, ha fatto visita alla Questura di Modena. Accolto dal Questore Silvia Burdese, dopo essersi trattenuto al primo piano, dove è allestita la mostra permanente dedicata al materiale in uso alla Polizia Scientifica dal 1950 ai primi anni ’90, ha raggiunto la Centrale Operativa, oggetto tra l’altro di recente ammodernamento, dove ha incontrato il personale addetto ai servizi di controllo del territorio ed al 113.

In “Aula Marco Biagi”, presenti tutti i Dirigenti, Funzionari ed una nutrita rappresentanza di personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno di Questura, Commissariati di Carpi, Sassuolo e Mirandola, Polizia Stradale, Ferroviaria, Postale e ANPS, il Prefetto Rizzi si è soffermato sugli indirizzi operativi da attuare in un contesto delicato e complesso come quello modenese, richiamando i valori di sempre maggiore competenza e di responsabilità alla base della quotidiana azione di polizia.

Nel salutare i colleghi e ripercorrere le tante occasioni investigative ed operative che lo hanno visto operare a Modena o con la collaborazione di personale della Questura, ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla Polizia di Stato della provincia nell’anno appena terminato.