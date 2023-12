Il comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” in visita a Modena

Questa mattina il Generale di Brigata Massimo Zuccher, Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” si è recato presso il Comando Provinciale di Modena per rivolgere il suo saluto e l’augurio per le prossime Sante Festività ai militari dell’Arma della provincia.

Ad attenderlo, presso la Caserma di via Pico della Mirandola, il Comandante Provinciale, Colonnello Antonio Caterino, il Capo Ufficio Comando, il Comandante del Reparto Operativo, i Comandanti di Compagnia e di Nucleo Operativo e Radiomobile, i Comandanti delle Tenenze ed una rappresentanza di Comandanti e militari in servizio presso le Stazioni capillarmente dislocate sul territorio, nonché il delegato della Rappresentanza Militare di Base. Presenti anche i Comandanti del Gruppo Carabinieri Forestale di Modena, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, i Presidenti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali della provincia di Modena.

Durante la visita, il Generale Zuccher ha salutato e ringraziato tutti i presenti, esprimendo il suo personale apprezzamento per l’impegno e la dedizione profusi nello svolgimento del servizio istituzionale.

Dopo essersi soffermato sull’importante funzione svolta dall’Arma, l’Alto Ufficiale ha esortato i Carabinieri del Comando Provinciale a continuare nel proficuo percorso intrapreso, per fornire sempre più efficaci ed adeguate risposte alla crescente domanda di sicurezza delle comunità, in particolar modo durante le prossime festività, in modo che la popolazione possa trascorrere serenamente il periodo di fine anno.