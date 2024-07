Nuova visita a Modena per il Comandante della Legione Massimo Zuccher

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nella mattinata odierna, il Generale di Divisione Massimo Zuccher, Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, si è recato in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena. Ad attenderlo presso la Caserma di via Pico della Mirandola, il Comandante Provinciale, Colonnello Antonio Caterino, il Capo Ufficio Comando, il Comandante del Reparto Operativo, i Comandanti di Compagnia e una rappresentanza di militari dei reparti della provincia.

L’Alto Ufficiale ha salutato i presenti, esprimendo il suo apprezzamento per l’impegno profuso nello svolgimento del servizio istituzionale. Proprio in tale contesto ha voluto personalmente consegnare a militari del Nucleo Investigativo, della Compagnia di Sassuolo e della Stazione di Formigine, un encomio per un’indagine conseguita ad uno degli omicidi avvenuti negli ultimi mesi.

Al termine della visita, il Generale Zuccher ha ringraziato i militari del Comando Provinciale, esortandoli a proseguire nella delicata attività quotidiana con dedizione e professionalità.