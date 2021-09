Fiere, conclusa la nona edizione di Modena Motor Gallery

Modena Motor Gallery conferma il successo anche quest’anno con la soddisfazione degli organizzatori Vision Up e ModenaFiere. A confermarlo sono sia il numero dei visitatori sia il riscontro social.

I visitatori hanno potuto ammirare da vicino vere e proprie chicce d’eccellenza, un ventaglio di mostre, eventi ed appuntamenti che quest’anno hanno arricchito la manifestazione.

Alcuni esempi su tutti, l’iniziativa promossa da Classic Club Vignola, che al Modena Motor Gallery ha consegnato per la prima volta il Primo Trofeo ANT, poi il Raduno “Gran premio di Modena… sulle strade di Enzo Ferrari” a cura del Circolo della Biella, inoltre il “Raduno Ferrari” con auto di qualsiasi modello ed epoca, in seguito il Raduno organizzato da Cantertuning Club. La giornata si è conclusa con il ritrovo di 80 auto A112, a cura del Club Motori di Modena.

Tanta gente anche agli incontri presso lo spazio allestito da ACI Storico che ha visto l’intervista di Matteo Panini a 3 Donne direttrici di tre musei del motorismo italiano, oltre alla presentazione da parte di Roberto Giugni sulla storia dei Go-karts, per passare al libro su Ayrton Senna pubblicato da Nada Editore, per poi raccontare la curiosa collezione di poster di Lauro Malavolti. Dopo il racconto della storia “Rally città di Modena” la serie di appuntamenti allo spazio ACI Storico si è conclusa con l’intervista di Ettore Tazzioli a Jean Marc Borel sulla “Bugatti, 30 anni dopo Parigi”.

La nona edizione di Motor Gallery si rivela una scommessa vinta nonostante il maltempo che ha colpito la seconda giornata. Un evento che ha permesso a tanti appassionati di poter rinnovare il tradizionale appuntamento con Modena Motor Gallery a Modena, una vera e propria garanzia tanto da essere ormai considerato il “salotto buono del motorismo d’epoca”.

Modena si conferma come la capitale italiana del motorismo d’epoca e non solo. L’appuntamento è al 2022 per festeggiare il Decimo Anniversario!