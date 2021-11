Skipass chiude l'edizione della ripartenza, 30mila a ModenaFiere

Si è chiusa oggi l’edizione 2021 di Skipass, il salone del turismo e degli sport invernali che ha animato ModenaFiere dopo un anno di stop forzato. Oltre 30mila presenze e 150 espositori. A Modena si sono ritrovati tutti gli attori più importanti del settore neve: la FISI con i suoi atleti, il Pool Sci Italia con i suoi marchi, le località turistiche più importanti.

“ Vista la situazione che abbiamo vissuto e quello che stiamo ancora vivendo, siamo felici di come è andata la manifestazione”, dice Marco Momoli , direttore di ModenaFiere. “Per noi era fondamentale ripartire per dare un segnale e l’obiettivo è stato centrato. Skipass si conferma come appuntamento imprescindibile di apertura del settore, come ha dimostrato anche la presenza del Ministro Garavaglia”.

“ Tutti noi - prosegue Momoli - ci teniamo a ringraziare ancora una volta i nostri partner storici e quelli più recenti; in particolare FISI e Bper che non hanno esitato a darci il loro totale appoggio. Voglio anche ringraziare tutto lo staff di ModenaFiere che ha dato come sempre il massimo facendo in modo che tutto andasse per il verso giusto”.

Tante le occasioni di riflessione sulla ripartenza del settore, sul palco Main Events, nel Media Village e anche nei diversi stand. Di grande importanza la presenza del Ministro Massimo Garavaglia , a conferma della centralità di Skipass per il settore. Il messaggio che arriva dal Ministro è un messaggio positivo e di entusiasmo: “Si respira un clima di entusiasmo e voglia di ricominciare. L’attenzione al mondo della montagna è una novità. Era necessario cambiare atteggiamento e così abbiamo fatto. Nella legge di bilancio c’è un fondo dedicato alla montagna: è un settore fondamentale per l’intero Sistema Paese e finalmente si è capito”. Ha detto il Ministro Garavaglia riferendosi al nuovo decreto turismo contenuto nel PNRR mette a disposizione delle strutture turistiche la cifra di 2,4 miliardi diretti, che diventano quasi 7 miliardi con la leva finanziaria.

La FISI si è confermata il cuore della manifestazione, con le sue attività e i suoi atleti. Sono stati ospiti di Skipass tutti i più importanti campioni italiani della neve: da Sofia Goggia, futura portabandiera azzurra alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 a Michela Moioli, portabandiera tricolore nella cerimonia di chiusura. E poi Marta Bassino (che è l’Atleta dell’Anno FISI 2021), Dominik Paris, Federico Pellegrino, Kevin Fischnaller, Federica Brignone, Luca De Alpirandini, Manfred Moelgg, Stefano Gross, Giovanni Franzoni, Alex Vinatzer, Riccardo Tonetti, Alessandro Pittin, Lara Malsiner, Elia Barp e Giacomo Bertagnolli.

Per tutti i 4 giorni di Skipass è stato attivo il villaggio del Pool Sci Italia formato da un grande igloo gonfiabile e da tanti piccoli igloo dove i marchi hanno esposto le loro novità 2021/2022 e sono stati a disposizione dei visitatori per gli approfondimenti tecnici.

Tanto fermento anche nell’area dedicata al turismo : i territori e le regioni si sono raccontate con entusiasmo e tanta voglia di offrire ai turisti, sportivi e non, un inverno indimenticabile.

Hanno funzionato molto bene, come sempre, anche i negozi: nel padiglione B sono state tantissime le persone che hanno approfittato delle occasioni che gli espositori hanno dedicato alla fiera, portando abbigliamento e attrezzatura dei brand più importanti del settore

Nonostante le limitazioni dovute alle contingenze del momento, Skipass non ha trascurato neppure di intrattenere e divertire i visitatori: nei padiglioni e nell’area esterna c’è stato spazio anche per attività dinamiche: slackline, prove di quad, monopattini e di equilibrio.