Gli open day sono virtualy, visite online nelle scuole d'infanzia di Modena

Si possono visitare online a partire da lunedì 11 gennaio le scuole d’infanzia di Modena, che, in un’ottica di crescente digitalizzazione, si aprono in maniera virtuale ai cittadini: nel rispetto delle misure contro la diffusione del Coronavirus, che impediscono le consuete presentazioni in presenza, si “entra” negli istituti attraverso gli schermi di computer e tablet. Sul canale virtualopenday.comune.modena. it, infatti, le famiglie possono anche prenotarsi per le visite da remoto, con possibilità di interazione con gli insegnanti, che proseguiranno fino a mercoledì 20.

Il progetto rientra nell’ambito dell’offerta formativa prevista dal sistema integrato cittadino, che, per le scuole d’infanzia, comprende istituti statali, comunali, appartenenti alla Fondazione Cresciamo, appaltati, convenzionati e Fism. Le famiglie hanno tempo fino all’1 febbraio per effettuare le iscrizioni dei bambini (completabili dal 4 gennaio sul sito www.comune.modena.it/servizi/ educazione-e-formazione); al momento della scelta della struttura si può esprimere una rosa di preferenze che verranno gestite dal centro unico per le iscrizioni.

Nel frattempo, il Comune ha attivato la piattaforma “Virtual open day Modena 2020”, una vera e propria guida agli istituti predisposta nell’ambito del coordinamento pedagogico distrettuale con la condivisione dei pedagogisti, su cui si possono “scoprire” le scuole, localizzabili sul territorio cittadino anche attraverso un’apposita mappa. Per ciascuna delle strutture è stata compilata, infatti, una scheda informativa che comprende anche una galleria fotografica e il piano pedagogico, oltre al link che rimanda ai rispettivi siti web istituzionali.

Inoltre, sempre attraverso questo canale si possono prenotare le visite virtuali nelle varie scuole, programmate secondo un calendario che si sviluppa in dieci giorni. Ai cittadini che presenteranno richiesta verranno fornite le credenziali e le indicazioni operative per partecipare agli open day, che si svolgeranno su una piattaforma dedicata a partire dalle ore 18. Gli incontri realizzati in streaming, con durata prevista di un’ora e mezza, vedranno la partecipazione degli operatori delle scuole, che illustreranno le strutture e i relativi progetti pedagogici e con cui si potrà interagire ponendo domande via chat. Gli insegnanti, in particolare, faranno il punto sulle attività quotidiane previste per i bambini, a partire dal focus sulle proposte formative in aula per arrivare ai momenti dedicati al pasto e al riposo, dettagliando quindi tempi e modi delle varie fasi della giornata.

“Il progetto rappresenta una grande opportunità per i genitori – commenta l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi – perché permette di visitare le scuole d’infanzia nonostante il periodo di emergenza sanitaria”. Inoltre, ha aggiunto, la piattaforma digitale “è stata apprezzata anche dai soggetti gestori degli istituti, perché, al di là degli open day, grazie alle informazioni pubblicate online offre la possibilità di conoscere la rete dei servizi e le proposte educative”.