Vittime della strada, sarà riposizionata la sagoma rubata in via Giardini

La sagoma a memoria delle vittime della strada in via Giardini, che è stata rimossa da ignoti nei giorni scorsi, verrà rifatta e riposizionata al più presto nello stesso luogo.

Lo fa sapere il Comune di Modena dopo la segnalazione arrivata dall’associazione Familiari vittime della strada. Il ripristino dell’elemento verrà effettuato nell’ambito degli interventi di segnaletica in corso.

La sagoma era stata posizionata nel tratto di via Giardini all’altezza di via Cadiane, in seguito a un incidente stradale che, qualche anno fa, fece perdere la vita a Francesco Paolillo. Su richiesta della famiglia, supportata dall’associazione Familiari e vittime della strada, il Comune aveva fatto realizzare la sagoma e, previa autorizzazione della Provincia di Modena (in quel tratto via Giardini è strada provinciale), l’aveva posizionata al margine della carreggiata.